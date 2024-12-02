В Раді пропонують зменшити граничний вік перебування на службі та у запасі

Верховній Раді України пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі та у запасі з 60 до 55 років.

Про це написав автор законопроєкту №12222, народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Апостроф .

Нардеп пояснює, чому це так необхідно:

"Більшість чоловіків віком 55–60 років мають гірший стан здоров’я, часто визнаються «обмежено придатними» та фізично не здатні виконувати всі бойові завдання. Військові, які служать з 2022 року, особливо ті, хто зазнав поранень чи досяг віку 50+, потребують ротації або демобілізації. Командири відзначають, що «армія старішає», і старші військовослужбовці не завжди можуть ефективно виконувати певні бойові завдання".

Також зауважує, що ті, хто захоче продовжити службу, зможуть це зробити за власним бажанням.

"Також цю ініціативу підтримують українці: петиція про зниження граничного віку мобілізації до 55 років набрала 25 тисяч голосів, - пише народний обранець. - Це важливий крок для забезпечення ефективності війська, ротації військових та збереження їх здоров’я. Буду наполягати на швидкому розгляді законопроєкту!".