У Раді зареєстрували законопроєкт про скасування права на відстрочку від мобілізації для студентів: кого це торкнеться
Чоловіків до 25 років не зможуть мобілізувати, щодо інших ухвалюватимуть рішення.
Влада хоче перекрити "лазівку" для чоловіків призовного віку, які вступають у навчальні заклади для здобуття другої чи третьої освіти. Відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Раді. Про це повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції партії "Слуга народу" Федір Веніславський, інформує
За його словами, на сьогодні близько 60 тисяч чоловіків, щоб уникнути мобілізації, вирішили здобувати додаткову освіту. Оскільки наразі чоловіків віком від 25 років, які навчаються у закладах освіти на денній та дуальній формі, не зможуть призвати на службу, для чоловіків 30+ хочуть змінити правила.
Веніславський навів статистику, що у 2019-2021 роках студентів віком 25 років і старше було близько 40 тисяч осіб. Минулого року таких студентів стало 106 тисяч, десь стільки ж буде і в 2023 році. При цьому частина абітурієнтів вступали на нижчій освітній рівень, ніж мали (на професійно-технічну освіту при наявній вищій), та на іншу спеціальність.
"Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли", - заявив він.
Веніславський вважає, що після ухвалення дія цього документа пошириться і на чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.
Раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони розширило список осіб з числа обмежено придатних, яких можуть мобілізувати до ЗСУ.