У Раді зареєстрували законопроєкт про скасування права на відстрочку від мобілізації для студентів: кого це торкнеться

Чоловіків до 25 років не зможуть мобілізувати, щодо інших ухвалюватимуть рішення.

Влада хоче перекрити "лазівку" для чоловіків призовного віку, які вступають у навчальні заклади для здобуття другої чи третьої освіти. Відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Раді. Про це повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції партії "Слуга народу" Федір Веніславський, інформує ZN.ua .

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За його словами, на сьогодні близько 60 тисяч чоловіків, щоб уникнути мобілізації, вирішили здобувати додаткову освіту. Оскільки наразі чоловіків віком від 25 років, які навчаються у закладах освіти на денній та дуальній формі, не зможуть призвати на службу, для чоловіків 30+ хочуть змінити правила.

Веніславський навів статистику, що у 2019-2021 роках студентів віком 25 років і старше було близько 40 тисяч осіб. Минулого року таких студентів стало 106 тисяч, десь стільки ж буде і в 2023 році. При цьому частина абітурієнтів вступали на нижчій освітній рівень, ніж мали (на професійно-технічну освіту при наявній вищій), та на іншу спеціальність.

"Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли", - заявив він.

Веніславський вважає, що після ухвалення дія цього документа пошириться і на чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони розширило список осіб з числа обмежено придатних, яких можуть мобілізувати до ЗСУ.