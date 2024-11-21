У Білорусі ексбійцю полку Калиновського, який воював за Україну, загрожує смертна кара

У В'єтнамі затримали та екстрадували до Білорусі Василя Веремейчика, колишнього бійця полку імені Кастуся Каліновського. У Білорусі йому загрожує смертна кара.

Кадри із затриманим показали на білоруському держтелеканалі ОНТ, інформує Апостроф.

34-річного Веремейчика затримали у Хошиміні 13 листопада під формальним приводом участі у бійці, яку, ймовірно, спровокували білоруські спецслужби. Вже 14-го його видали Білорусі. Представник КДБ Костянтин Бичек повідомив, що екстрадиція відбулася на запит КДБ. Причина — служба Веремейчика в полку Калиновського.

Затриманий білорус – професійний військовий. Після протестів 2020 року жив із сім'єю в Україні, а після служби у полку Калиновського переїхав до Литви. Там йому відмовили у посвідці на проживання через колишню службу у білоруській армії. Останнім часом працював у сфері IT.

Веремейчик був заступником командира батальйону "Волат", брав участь у боях на півдні та сході України. У квітні 2022 року був поранений у бою у Миколаївській області. Нагороджений медаллю.

Веремейчик пішов із полку після конфлікту з його штабом. Після цього Головне управління розвідки закрило йому в'їзд до України. Пізніше уряд Литви заборонив йому в'їзд до Євросоюзу.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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У Білорусі ексбійцю полку Калиновського, який воював за Україну, загрожує смертна караУ Білорусі ексбійцю полку Калиновського, який воював за Україну, загрожує смертна кара
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