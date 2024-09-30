Угорці захищають Україну на фронті, - Сибіга

Етнічні угорці захищають Україну зі зброєю в руках на фронті від російських загарбників та самовіддано підтримують країну в тилу, інформує Апостроф .

Про це заявив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга на зустрічі зі своїм колегою з Угорщині Петером Сійярто у Будапешті, передає пресслужба МЗС.

ЯК зазначається, Сибіга наголосив, що для України це є найкращим свідченням того, що українці та угорці рівні у захисті своєї свободи та життя.

"Угорці України є невід’ємною і рівноправною частиною української політичної нації та ключовим мостом порозуміння між нашими державами", - наголосив голова МЗС.

У пресслужбі повідомили, що загалом на зустрічі сторони обговорили розвиток двосторонніх взаємин, російську агресію, шляхи досягнення справедливого та довготривалого миру для України на основі Формули миру, а також притягнення Росії до відповідальності за скоєні звірства.

Зі свого боку Сибіга наголосив, що Україна підтвердила взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов’язання у питанні забезпечення прав угорської національної спільноти.

Загалом обидва міністри констатували позитивну динаміку з цього питання та домовилися про подальшу співпрацю.

Натомість Сійярто наголосив, що Угорщина надалі займає "промирну позицію" у війні в Україні та підтримує всі міжнародні ініціативи, які створюють можливість якомога швидшого досягнення миру.

Сибіга прибув у Будапешт для переговорів щодо захисту прав нацменшин та просування до вступу України в ЄС та НАТО у понеділок, 30 вересня.