У ГУР прокоментували ситуацію на фронті: "Найближчі місяці будуть непрості"

Водночас у відомстві зауважили, що ЗСУ стримують чергові навали російської армії.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що наступні декілька місяців на фронті будуть непростими, але українські Сили оборони продовжують стримувати противника. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

За його словами, по всій лінії фронту відбуваються військові дії, але "окремим напрямком стоїть український схід, Донецька та Луганська області".

Він також додав, що у тих регіонах спроби наступальних операцій ворога носять особливо активний характер.

"Так, найближчі місяці будуть непрості. Ми зараз спостерігаємо наживо, як наші оборонці стримують чергові навали, зокрема, і на сході від російських окупантів. І ситуація по Часовому Яру, і на інших ділянках - це все видно в живому режимі", – наголосив представник розвідувального відомства.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Україна має план контрнаступу, але є умова — Зеленський в інтерв'ю BildУкраїна має план контрнаступу, але є умова — Зеленський в інтерв'ю Bild
Україна стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху – СікорськийУкраїна стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху – Сікорський
Міністр фінансів США попереджає Китай про "значні наслідки", якщо його компанії підтримають війну Росії в Україні — FTМіністр фінансів США попереджає Китай про "значні наслідки", якщо його компанії підтримають війну Росії в Україні — FT
Суд визнав законним звільнення з Мін'юсту Марини Прилуцької, у якої знайшли паспорт РФСуд визнав законним звільнення з Мін'юсту Марини Прилуцької, у якої знайшли паспорт РФ
У США представили нову гіперзвукову ракетуУ США представили нову гіперзвукову ракету
Блок рекламы


Похожие новости
У ГУР прокоментували удари по Росії: «Це оборонні дії з українського боку і вони будуть продовжуватися»У ГУР прокоментували удари по Росії: «Це оборонні дії з українського боку і вони будуть продовжуватися»
У Шольца прокоментували слова Папи Римського про "білий прапор"У Шольца прокоментували слова Папи Римського про "білий прапор"
Російська армія знову застосувала отруйні речовини на фронті – ТарнавськийРосійська армія знову застосувала отруйні речовини на фронті – Тарнавський
Лубінець: Максимальна втрата ваги серед українських полонених — 77 кіло за п'ять місяцівЛубінець: Максимальна втрата ваги серед українських полонених — 77 кіло за п'ять місяців
Туск про ситуацію на українсько-польському кордоні: "Це бездіяльність, яку не можна пробачити"Туск про ситуацію на українсько-польському кордоні: "Це бездіяльність, яку не можна пробачити"
Данілов: Росіяни хочуть спровокувати в Україні ситуацію, яка була під час революції 1917-1921 роківДанілов: Росіяни хочуть спровокувати в Україні ситуацію, яка була під час революції 1917-1921 років
"Бурштинову справу" Розенблата і Полякова відклали на два місяці"Бурштинову справу" Розенблата і Полякова відклали на два місяці
Мирні переговори щодо війни в Україні відбудуться на Мальті. Без РосіїМирні переговори щодо війни в Україні відбудуться на Мальті. Без Росії
Росіяни вперше застосували на фронті важку вогнеметну систему ТОС-2 "Тосочка"Росіяни вперше застосували на фронті важку вогнеметну систему ТОС-2 "Тосочка"
Україна та Польща обговорили ситуацію навколо українського зерна та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн - МінагрополітикиУкраїна та Польща обговорили ситуацію навколо українського зерна та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн - Мінагрополітики
Последние новости
Подгружаем последние новости