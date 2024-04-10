У ГУР прокоментували ситуацію на фронті: "Найближчі місяці будуть непрості"

Водночас у відомстві зауважили, що ЗСУ стримують чергові навали російської армії.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що наступні декілька місяців на фронті будуть непростими, але українські Сили оборони продовжують стримувати противника. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua .

За його словами, по всій лінії фронту відбуваються військові дії, але "окремим напрямком стоїть український схід, Донецька та Луганська області".

Він також додав, що у тих регіонах спроби наступальних операцій ворога носять особливо активний характер.

"Так, найближчі місяці будуть непрості. Ми зараз спостерігаємо наживо, як наші оборонці стримують чергові навали, зокрема, і на сході від російських окупантів. І ситуація по Часовому Яру, і на інших ділянках - це все видно в живому режимі", – наголосив представник розвідувального відомства.