Данілов: Росіяни хочуть спровокувати в Україні ситуацію, яка була під час революції 1917-1921 років

Тоді свого "отамана" мало майже кожне село, а про об'єднання у спільну силу навіть мови не було.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що росіяни хочуть спровокувати в Україні анархію та повну некерованість. У колонці на УП він наголосив, що йдеться про стан, в якому держава перебувала під час Української революції 1917-1921 років, "коли війна йшла ззовні і всередині", інформує ZN.ua.

Данілов: Росіяни хочуть спровокувати в Україні ситуацію, яка була під час революції 1917-1921 років
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Данілов пояснив, що єдиний фактор, який заважає окупантам захопити Україну - це єдність народу. Якщо ж посіяти розбрат серед нації, то наша держава може втратити свій "шанс" на державність.

Про Українську революцію Данілов нагадав, що тоді армія країни боролася одразу і з більшовиками, і денікінцями, і іншими інтервентами. В той час свого "отамана" мало майже кожне село, а про об'єднання у спільну силу навіть мови не було. Як наслідок, продовжив секретар РНБО, країна на 70 років втратила свій шанс отримати "незалежність" та "державність".

"В Росії цей період української історії добре пам’ятають і сподіваються його повторити", - акцентує Данілов.

Тож тепер Кремль намагається розсварити українців шляхом внутрішньої дестабілізації з допомогою військових, інформаційних та політичних методів. За словами Данілова, "частина з цих заходів вже у роботі, частина чекає своєї черги".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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