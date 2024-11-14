В Україні провели масштабні затримання чиновників, які оформлювали "інвалідність"

В Україні у кількох областях затримали чиновників, які організували шість схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду військовозобов'язаних за кордон.

Про це повідомила СБУ, інформує Апостроф.

Затримано 10 організаторів, які за хабарі у розмірі від 3 до 20 тисяч доларів допомагали чоловікам уникнути призову на підставі підроблених документів.

Чернігівська область. Викрито депутатку міськради, яка сприяла незаконному зарахуванню військовозобов’язаних на навчання до місцевого коледжу.

Хмельницька область. Затримано на хабарі керівника відділу районного ТЦК, який "відмазував" призовників від мобілізації через підробку медичних висновків.

Донецька область. Очільник відділу районного військкомату "списував" ухилянтів з військового обліку на підставі фіктивних довідок ВЛК.

Сумська область. Два засновники благодійного фонду та їхні спільники виготовляли для ухилянтів фейкові документи для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.

Одеська область. Затримано ексзаступника керівника та діючого працівника державного морського порту, які продавали військовозобов’язаним підроблені довідки про інвалідність. Для виготовлення фальшивки використовували знайомих лікарів з місцевої МСЕК.

Черкаси. Викрито рецидивіста, який прикидався військовим і за гроші пропонував ухилянтам госпіталізацію в лікарні з фейковими "тяжкими" діагнозами. Потім на підставі фіктивних лікарських документів чоловіків "списували" з військового обліку.

Фігурантам повідомлено про підозри. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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