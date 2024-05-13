США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів. Що до нього входить

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги, вартість якого сягає $400 млн. Президент США Джо Байден підписав відповідний указ. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів. Що до нього входить
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Своїм указом Байден дав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену виділити $400 млн на потреби України.

Що увійшло до нового пакета допомоги

У Пентагоні уточнили, що до пакета допомоги увійшли:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
  • додаткові боєприпаси для NASAMS;
  • зенітні ракети Stinger;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів з українськими системами;
  • додаткові HIMARS і боєприпаси;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронетранспортери M113;
  • машини із захистом від мін та засідок (MRAP);
  • причепи для перевезення важкої техніки;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  • боєприпаси та обладнання для розчищення перешкод;
  • прибережні та річкові патрульні катери;
  • засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
  • запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.





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