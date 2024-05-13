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2024-05-13
США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів. Що до нього входить
Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги, вартість якого сягає $400 млн. Президент США Джо Байден підписав відповідний указ. Про це
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Своїм указом Байден дав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену виділити $400 млн на потреби України.
Що увійшло до нового пакета допомоги
У Пентагоні уточнили, що до пакета допомоги увійшли:
- додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
- додаткові боєприпаси для NASAMS;
- зенітні ракети Stinger;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів з українськими системами;
- додаткові HIMARS і боєприпаси;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- машини із захистом від мін та засідок (MRAP);
- причепи для перевезення важкої техніки;
- ракети з оптичним наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
- стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- боєприпаси та обладнання для розчищення перешкод;
- прибережні та річкові патрульні катери;
- засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
- запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.