США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів. Що до нього входить

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги, вартість якого сягає $400 млн. Президент США Джо Байден підписав відповідний указ. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Своїм указом Байден дав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену виділити $400 млн на потреби України.

Що увійшло до нового пакета допомоги

У Пентагоні уточнили, що до пакета допомоги увійшли: