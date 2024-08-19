"Візьми собі сам в полон свого росіянина": військовий ЗСУ звернувся до кровожерливих коментаторів

Агресивним громадянам, які закликають чинити розправу над полоненими росіянами, порадили самим вступити в лави Збройних сил України, інформує Апостроф .

Про це повідомив український військовий Юрій Кочевенко у соцмережі facebook.

Він зазначив, що неодноразово за цю війну доводилося брати полонених. Водночас, публікуючи відео з ними, звернув увагу, що чим далі коментатори від фронту, тим більшої жорсткості в поводженні з полоненими вони вимагають.

Таким коментаторам рекомендував самим спробувати брати в полон російських окупантів.

"Таким завжди хочеться відповісти: візьми собі сам в полон свого росіянина, і тоді роби з ним що хочеш", - написав він.

Військовий зауважив, що Збройні Сили України завжди дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і принципів гуманного ставлення до військовополонених.