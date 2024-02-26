Росія раптом захотіла повернути своїх полонених - просить "посприяти"

Москалькова повідомила, що звернулася до українського омбудсмана.

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Російська омбудсманка Тетяна Москалькова зненацька вирішила зайнятися поверненням військовополонених окупантів, для цього просить "сприяння" в Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Дмитра Лубінця, про це вона написала в Telegram, інформує ZN.ua .

"Звернулася до Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Д.В.Лубінця з проханням посприяти в репатріації 24 поранених російських військовослужбовців, які перебувають у полоні на території України. Чекаю відповіді", - написала Москалькова.

Нагадаємо, раніше в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявляли, що з літа минулого року саме представники російської сторони систематично ускладнювали обмінний процес, однак російська сторона планувала закинути Україні завищення вимог щодо формули обміну.