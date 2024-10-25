У ЗСУ розповіли про план наступу росіян на Харківщині

Російським окупантам командування поставило ціль захопити лівобережжя Куп'янського району Харківської області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив командир батальйону ударних безпілотників 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

Ворог хоче вийти на лівий берег річки Оскіл, а потім - на Куп?янськ-Вузловий, інформує Апостроф .

"Контроль Лівобережної Куп?янщини важливий для ворога, адже це може дати можливість потенційно форсувати Оскіл. Ми форсували Оскіл, коли звільняли нашу землю у 2022-му. На той час це було надзвичайно складне випробування. Це було майже неможливо зробити під обстрілом ворога, але ми це зробили. На сьогодні технологій захисту ще більше, і, на моє переконання, у противника у короткостроковій перспективі не буде змоги вжити будь-яких заходів щодо форсування Осколу", - сказав Федоренко.