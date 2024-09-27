Зеленський представив план перемоги Трампу

Український президент Володимир Зеленський на зустрічі із 45-м президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у Нью-Йорку представив йому План перемоги, інформує Апостроф.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Перед початком зустрічі він наголосив на спільному баченні майбутнього в Україні - завершення війни та поразка Росії. Вдасться це реалізувати завдяки українському Плану перемоги.

"Я думаю, ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. Путін не може перемогти. Перемогти мають українці. І я хочу обговорити з вами деталі нашого плану, Плану перемоги", – повідомив він.

В Офісі президента розповіли, що Зеленський закликав до необхідності натиску на російського диктатора Володимира Путіна та примушенні до миру. Після цього він представив кандидату в президенти План перемоги.

Також поінформував про ситуацію на фронті, операцію ЗСУ в Курській області РФ та її завдання. Розповів і про вітчизняні інновації у боротьбі проти терору Росії та непропорційно високі втрати особового складу РФ на війні.

На зустрічі детально йшлося про загальну ситуацію в країні та наслідки війни для українського народу та економіки.

Окремо торкнулися питання регулярних обстрілів міст та цивільної інфраструктури Росією та роль американських систем ЗРК Patriot у захисті українців.

Також глава держава наголосив на необхідності перекриття грошових потоків на війну від продажу РФ енергоресурсів (нафти та газу) та всіх каналів постачання західних компонентів для її ракет.

Своєю чергою кандидат в президенти США охарактеризував зустріч як "хороший знак".

"Він (Президент України. – Ред.) пройшов через пекло, і його країна пройшла через таке пекло, через яке пройшло небагато країн - таке не траплялося ніде. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це жахлива ситуація", - процитував Трампа Офіс президента.

Як передає Fox News, після зустрічі Зеленський заявив журналістам, що розраховує на підтримку Сполучених Штатів у мирному процесі.

"Ми насправді цінуємо підтримку Сполучених Штатів. Ми вдячні США і американському народу. І звичайно, ми розуміємо, що Сполучені Штати можуть бути лідером будь-яких переговорів. Ви знаєте, у нас був мирний саміт і ми організовуємо ще один. Ми розраховуємо на підтримку", - наголосив президент України.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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