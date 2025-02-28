Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США: деталі

Президент Володимир Зеленський, який перебуває 28 лютого з візитом у Сполучених Штатах, провів зустрівся з двопартійною делегацією Сенату у Вашингтоні, інформує Апостроф.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Важливий візит до Америки. Зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні", - написав він.

За словами глави держави, на зустрічі йшлося про продовження військової допомоги Збройним силам та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із лідером США, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру.

Також обговорили бачення завершення війни й важливість надійних гарантій безпеки.

"Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії", - додав Зеленський.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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