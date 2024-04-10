Україна має план контрнаступу, але є умова — Зеленський в інтерв'ю Bild

Перемогти Росію можна лише високотехнологічною зброєю.

Україна має план контрнаступу, але є умова — Зеленський в інтерв'ю Bild
© Офіс президента України

Україна розробила план свого контрнаступу. Однак необхідною умовою для його реалізації є наявність зброї. Про це в інтерв'ю Bild заявив президент України Володимир Зеленський, інформує ZN.ua.

"Так, у нас є план контрнаступу. Але для цього також потрібна зброя. У тому числі і зі США. У Росії більше людей, більше зброї. Але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєння. Тому ми отримуємо певні технології. І якщо ми будемо нарощувати виробництво, якщо ми будемо отримувати ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості озброєння", - сказав він.

Президент висловив впевненість у тому, що Україна переможе у розв'язаній Росією війні, однак не назвав жодних термінів.

"Мій син ставить запитання: коли ми переможемо? Йому одинадцять, але я впевнений, що він такий самий, як і більшість українців. Ми обов'язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти і називати дату", - зазначив Володимир Зеленський.

Раніше у інтерв'ю The Washington Post Зеленський припускав, що Україна цього року підготується до контрнаступу, якщо ситуація на фронті залишатиметься стабільною.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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