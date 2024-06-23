Росія планує перекинути підрозділи зі стратегічної глибини на харківський напрямок

ЗСУ завдають ударів по техніці та живій силі окупантів на цьому напрямку.

Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх в ефірі телемарафону зазначив, що російська армія у районах Глибокого, Вовчанська та Тихого на півночі Харківської області намагається провести ротації своїх підрозділів, інформує ZN.ua.

"Ворог також планує приєднати до свого корпусу, який діє на харківському напрямку, підрозділи окремої 9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії РФ", - наголосив речник.

За його словами, цю бригаду окупанти перекинуть зі стратегічної глибини території РФ. Повх повідомив, що росіяни намагаються підсилити своє угруповання військ на цьому напрямку.

"Але у них це вкрай погано виходить, бо можливості нашої артилерії, а також інших засобів вогневого ураження дальньої дії, посилилися", - додав він.


Анна Конюченко, ZN.ua





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