Росія "випадково" впустила на Бєлгородську область 3 ФАБи за день

Російські війська продовжують "випадково" обстрілювати власні населені пункти. Зокрема нещодавно РФ впустила на Бєлгородську область 3 півтонні авіабомби ФАБ-500 за день.

Про це пише російський Telegram-канал ASTRA, інформує Апостроф .

Російські ПКС впустили одразу три ФАБ-500 на Бєлгородську область в суботу, 2 листопада. Джерела ASTRA в оперативних службах регіону розповіли, що цього разу авіабомби позаштатно впали за пів кілометра від села Селишко і за кілометр від села Заріччя в Шебекинському міському окрузі.

Ще одну бомбу знайшли недалеко від села Басів у Борисівському районі, що розташований більш ніж за 35 км від кордону з Україною.