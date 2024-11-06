Росія "випадково" впустила на Бєлгородську область 3 ФАБи за день

Російські війська продовжують "випадково" обстрілювати власні населені пункти. Зокрема нещодавно РФ впустила на Бєлгородську область 3 півтонні авіабомби ФАБ-500 за день.

Про це пише російський Telegram-канал ASTRA, інформує Апостроф.

Російські ПКС впустили одразу три ФАБ-500 на Бєлгородську область в суботу, 2 листопада. Джерела ASTRA в оперативних службах регіону розповіли, що цього разу авіабомби позаштатно впали за пів кілометра від села Селишко і за кілометр від села Заріччя в Шебекинському міському окрузі.

Ще одну бомбу знайшли недалеко від села Басів у Борисівському районі, що розташований більш ніж за 35 км від кордону з Україною.


Любов Боровик, Апостроф





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