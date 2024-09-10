Москву та область вночі масовано атакували дрони

У вівторок, 10 вересня вночі, Москву та Підмосков'я атакували дрони.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Апостроф .

Зокрема, повідомляється про пожежу на аеродромі Жуковського. Аеропорт Внуково також закривали через уламки на злітно-посадковій смузі.

Крім цього, аеропорти «Шереметьєво» та «Домодєдово» також припинили роботу. У всіх московських аеропортах продовжує діяти план «Килим».

Мер Москви Сергій Собянін повідомляв про нібито збиття 14 БПЛА. Крім цього, повідомляється, що безпілотники потрапили у три багатоповерхівки та приватний сектор.

Деякі росЗМІ повідомляють про пожежі у Підмосков'ї, пошкодження інфраструктури регіону. Окремі мас-медіа повідомляють про поранених.