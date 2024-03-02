Дрони ніколи не замінять наземні війська — Буданов

За словами розвідника, територія не буде вважатися звільненою, "поки не прийде солдат і не встановить прапор".

Дрони ніколи не замінять наземні війська — Буданов
© Getty Images

Очільник ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що безпілотники можуть підтримати наземні війська та допомогти їм завдати втрат ворогу, але вони не замінять їх, інформує ZN.ua.

"За допомогою безпілотника можна завдати ворогу втрат. Але поки, як у середньовіччі, не прийде солдат і не встановить прапор – нічого не зміниться", - пояснив очільник воєнної розвідки України під час інтерв'ю каналу CBC News.





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