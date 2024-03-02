Дрони ніколи не замінять наземні війська — Буданов

За словами розвідника, територія не буде вважатися звільненою, "поки не прийде солдат і не встановить прапор".

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Очільник ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що безпілотники можуть підтримати наземні війська та допомогти їм завдати втрат ворогу, але вони не замінять їх, інформує ZN.ua .

"За допомогою безпілотника можна завдати ворогу втрат. Але поки, як у середньовіччі, не прийде солдат і не встановить прапор – нічого не зміниться", - пояснив очільник воєнної розвідки України під час інтерв'ю каналу CBC News.