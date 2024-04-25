Речник ОСУВ "Хортиця" розповів, для чого війська РФ намагаються захопити Іванівське та Богданівку: карта
Окупанти зазнають значних втрат на цьому напрямку.
Російські окупаційні війська продовжують активно наступати на бахмутському напрямку та намагаються захопити околиці Богданівки та селища Іванівське, щоб далі просуватися до міста Часів Яр, яке воєнне командування РФ наказало захопити до 9 травня, заявив в
За його словами, українські військові придушують спроби окупаційної армії просунутися вперед на цьому напрямку та завдають значних втрат окупантам, як у техніці, так і в особовому складі.
"Ворожа армія на деяких ділянках і напрямках не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовує при цьому як артилерію, танки, безпілотники різних типів, так і авіацію", - наголосив речник.
За добу на бахмутському напрямку Сили оборони відбили 16 атак у районах Андріївки, Часового Яру, Кліщіївки, Виїмки, Спірного, Іванівського та Золотарівки.