Військовий експерт розповів, чи змінять перші 20 F-16 до кінця року ситуацію на фронті

Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що поставка всіх 128 літаків F-16 Україні – це питання часу і навчання, але рух у цьому напрямку є, і він буде набирати обертів.

Про це він розповів у своєму блозі .

«Сили оборони України демонструють успіхи на полі бою, знищили російський зенітно-ракетний комплекс ППО С-300 на Донеччині, на окупованій частині. Зрозуміло, що удари по ППО які тривають в Криму, і не тільки в Криму, а й на Сході, - це все підготовка, як і інші дії, до розгортання в Україні літаків F-16, які, сподіваюсь, уже найближчими тижнями будуть виконувати бойові завдання успішно і ефективно в українському небі», - розповідає Олександр Мусієнко.

Також, додає він, з’явилася новина в Al Jazeera, що Греція хоче продати США 32 літаки F-16 для їхньої модернізації та подальшої передачі Україні. Паралельно, зазначає експерт, закупить 24 винищувачі Rafale і 40 F-35, зрозуміло, що країни, які нам передають F-16, оновлюють свій авіаційний парк, тому сподіваємося, що й Україна з часом буде мати F-35.

А зараз із F-16, розповідає він, це питання часу, питання навчання авіаційного персоналу, авіаційно-технічного, питання навчання пілотів. Якщо ми говоримо про 128 літаків, міркує експерт, це може бути 2026 рік, а, як пише Bloomberg, до кінця року Україна отримає вже 20 винищувачів, що доволі не погано на першому етапі, а потім на третій-четвертий квартал – 60 літаків.

«Але в будь-якому разі навіть певна кількість літаків, навіть 20 до кінця року, півтори ескадрильї, здатні багато в чому допомагати нашим силам. Головне, щоб до них була значна кількість озброєння. Але рух в цьому напрямку є, і я думаю, що далі він буде жвавішим і стрімкішим», - підсумовує Олександр Мусієнко.