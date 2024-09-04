Генерал-майор Сергій Кривонос розповів, як протидіяти російській дезінформації закордоном

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що, допоки українських журналістів не чують у світі, там будуть слухати російських і їхню брехню про війну з Україною.

Про це він розповів в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди» .

«Аби протидіяти, назвіть мені, хто очолює цей процес безпосередньо у нашій державі? Пам'ятаєте як президент України сказав, що є потужна команда з 5-6 менеджерів. Мені би хотілось знати, хто відповідає за інформаційно-психологічні операції в нашій державі? А якщо в ширшому розумінні, хто від відповідає за стратегічні комунікації?», - запитує Сергій Кривонос.

Зокрема, міркує він, ми не можемо назвати жодного українського журналіста, який працює на каналах у європейських країнах чи у США і щодня інформує людей про реалії російсько-української війни.

«Якщо не чують українських журналістів на європейських каналах, то достатньо непогано чують проросійських журналістів. Тому це величезний провал щодо стратегічних комунікацій, і одна зі складових – це безпосередньо протидія російській дезінформації», - підкреслює Сергій Кривонос.

Зараз у нас активно обговорюють, що робити з Telegram, але виникає питання, констатує він, альтернативи, яку Україна може чи не може запропонувати, аби боротися із потоком дезінформації. На думку генерал-майора, це гарне питання, але не для публічних дискусій, хоча технічно Україна має і такі можливості, і таких фахівців.