Екскомандувач армії США Годжес розповів, яким має бути результат контрнаступу ЗСУ

Генерал США у відставці також закликав запитати про успішність наступу українських захисників у командувача Чорноморського флоту РФ.

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Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес зазначив, що контрнаступ - це набагато більше, ніж те, що відбувається на полі бою, інформує ZN.ua .

"Україна проводить те, що НАТО називає багатопрофільними операціями. Це означає, (що задіяли - ред.) повітря, сушу, море, космос, кіберпростір. Усі ці речі інтегровані для досягнення результату. І, звісно, результатом контрнаступу має бути, я вважаю, звільнення Криму", - розповів Годжес в інтерв'ю Radio NV.

Він також зазначив, що наземна частина контрнаступу сповільнилася, однак наступ на півдні лише має "допомогти ізолювати Крим, перерізавши знаменитий наземний міст".

Годжес закликав запитати, як проходить український контрнаступ у командувача Чорноморського флоту РФ .

"Думаю, він скаже вам, що українці роблять велику роботу, тому що його Чорноморський флот змушений передислокуватися з Севастополя в порти далі на схід", - додав генерал у відставці.