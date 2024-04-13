Росіяни "лататимуть дири" своєї армії окупантами з Далекого Сходу. Вони ще не воювали проти України — розвідка

У РФ наважилися "знекровити" військові формування з Приморського, Камчатського та Хабаровського країв РФ.

Росіяни
© EPA-EFE/ALESSANDRO GUERRA

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що російські окупанти можуть перекинути на війну проти України 2400 військових з Тихоокеанського флоту та 11-ї армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. У повідомленні на Tg-каналі розвідки сказано, що так у РФ намагаються поповнити санітарні та безповоротні втрати та укомплектувати нові військові підрозділи, інформує ZN.ua.

Там зазначають, що досі ці з'єднання не брали участь у воєнних діях проти України.

"Згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України, — інформує пресслужба ГУРу. — Йдеться про 2000 російських військовослужбовців Приморського та Камчатського країв РФ".

Решту окупантів росіяни заберуть з 11-ї армії ВПС та ППО у Хабаровському краї. Цими 400 військовими укомплектують 155-у та 40-у бригади морської піхоти, які вже зазнали втрат у війні проти України. Також частину окупанти використають для створення нової мотострілецької бригади.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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