Ударні дрони уразили підприємство, яке має стратегічне значення для армії РФ - ЦПД

Пожежа на Уфимському НПЗ охопила 100 квадратних метрів.

Ударні безпілотники атакували Уфимський нафтопереробний завод у Росії. Про це з посиланням на російські джерела повідомив у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, інформує ZN.ua.

Російське видання SHOT повідомило, що вибух в Уфі пролунав близько першої години ночі (близько другої ночі за Києвом). Тут кажуть, що пожежа на НПЗ охопила 100 квадратних метрів, і публікують відео повітряного удару.

Андрій Коваленко зазначає, що Уфимський НПЗ є одним із найбільших у РФ. Потужність цього нафтопереробного комплексу, який складається з кількох підприємств, загалом становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії. За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів країни.

НПЗ має стратегічне значення для армії РФ, оскільки входить до групи підприємств, які забезпечують паливом збройні сили. Його продукція включає авіаційне паливо, дизельне паливо для військової техніки та мастильні матеріали, необхідні для експлуатації бронетехніки, авіації та автомобільного транспорту.


Іван Шевчук, ZN.ua





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