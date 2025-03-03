Ударні дрони уразили підприємство, яке має стратегічне значення для армії РФ - ЦПД

Пожежа на Уфимському НПЗ охопила 100 квадратних метрів.

Ударні безпілотники атакували Уфимський нафтопереробний завод у Росії. Про це з посиланням на російські джерела повідомив у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, інформує ZN.ua .

Російське видання SHOT повідомило , що вибух в Уфі пролунав близько першої години ночі (близько другої ночі за Києвом). Тут кажуть, що пожежа на НПЗ охопила 100 квадратних метрів, і публікують відео повітряного удару.

Андрій Коваленко зазначає, що Уфимський НПЗ є одним із найбільших у РФ . Потужність цього нафтопереробного комплексу, який складається з кількох підприємств, загалом становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії. За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів країни.