Перед Німеччиною стоїть завдання реформування армії на тлі російської загрози – Пісторіус

"Оскільки Росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива ситуація загрози".

Перед Німеччиною стоїть завдання реформування армії на тлі російської загрози – Пісторіус
© EPA-EFE/ANNA SZILAGYI

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив на важливості реформування армії ФРН на тлі погіршення безпекової ситуації у Європі. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує ZN.ua.

"Оскільки Росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива ситуація загрози. Аналіз зосередився на військовій спроможності та оперативній готовності", – йдеться у повідомленні.

За словами глави Міноборони, перед Берліном стоїть завдання реформування Бундесверу, аби зробити його оптимально позиціонованим, особливо в оборонній ситуації.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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