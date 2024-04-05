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2024-04-05
Перед Німеччиною стоїть завдання реформування армії на тлі російської загрози – Пісторіус
"Оскільки Росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива ситуація загрози".
© EPA-EFE/ANNA SZILAGYI
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив на важливості реформування армії ФРН на тлі погіршення безпекової ситуації у Європі. Про це
"Оскільки Росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива ситуація загрози. Аналіз зосередився на військовій спроможності та оперативній готовності", – йдеться у повідомленні.
За словами глави Міноборони, перед Берліном стоїть завдання реформування Бундесверу, аби зробити його оптимально позиціонованим, особливо в оборонній ситуації.
Михайло Яровенко, ZN.ua