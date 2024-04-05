Перед Німеччиною стоїть завдання реформування армії на тлі російської загрози – Пісторіус

"Оскільки Росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива ситуація загрози".

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив на важливості реформування армії ФРН на тлі погіршення безпекової ситуації у Європі. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує ZN.ua .

"Оскільки Росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива ситуація загрози. Аналіз зосередився на військовій спроможності та оперативній готовності", – йдеться у повідомленні.

За словами глави Міноборони, перед Берліном стоїть завдання реформування Бундесверу, аби зробити його оптимально позиціонованим, особливо в оборонній ситуації.