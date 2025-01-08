В Генштабі відзвітували про ураження російської нафтобази в Енгельсі

В ніч на 8 січня Сили оборони України уразили російську нафтобазу в Енгельсі Саратовської області. Вона забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація ворога.

Офіційне підтвердження опублікували в Генеральному штабі України, інформує Апостроф.

Завдання з ураження важливого для росіян об'єкта виконали підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

В Генштабі розкрили нові деталі удару по нафтобазі в Енгельсі:

"Сьогодні вночі атаковано базу зберігання нафтопродуктів “Комбінат Крістал”, що в Енгельсі Саратовської області. В районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в “промисловий об’єкт”".

Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

"Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах", - наголошують в Генштабі ЗСУ.


Любов Боровик, Апостроф





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