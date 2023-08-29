У Ватикані виправдовуються, що Папа Римський не те мав на увазі у своєму зверненні до російської молоді

Зокрема, не збирався вихваляти російський імперіалізм.

Папа Римський Франциск не мав наміру прославляти російський імперіалізм, коли у своїй промові вихваляв царів, які розширили Російську імперію, заявив у вівторок речник Ватикану Маттео Бруні, відповідаючи на питання журналістів, інформує ZN.ua.

У Ватикані виправдовуються, що Папа Римський не те мав на увазі у своєму зверненні до російської молоді
© Pixabay

«Папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій російській культурній і духовній спадщині, і аж ніяк не звеличувати імперіалістичну логіку і правителів, які згадуються для позначення певних історичних періодів», - цитує представника папського престолу Vatican.News.

Під час онлайн виступу на Всеросійській зустрічі католицької молоді Папа Римський Франциск закликав російську молодь не тільки бути «творцями миру серед конфліктів», а й пам’ятати, що вони є «спадкоємцями минулих царів, таких як Петро I і Катерина II». Водночас експансією цих правителів Російської імперії України президент РФ Владімір Путін неодноразово публічно виправдовував своє вторгнення в Україну.

В МЗС України зазначили, що «саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл».

Тим часом у Кремлі назвали слова Папи дуже втішними, заявивши, що російська держава має багату спадщину і що добре, що Папа знає історію Росії.


Ірина Знась, ZN.ua





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