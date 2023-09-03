Папа Римський запропонував для Землі модель "Монгольського миру"

Чергова контроверсія після вихваляння «імперської спадщини» РФ.

Папа Римський Франциск під час свого візиту до Монголії привітав місцевих жителів з річницею народження Чингісхана, який у результаті серії кровопролитних загарбницьких воєн заснував найбільшу в історії імперію, та оцінив «модель миру», який настав після вчинених лих.

Папа Римський запропонував для Землі модель
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«Те, що [Монгольська] імперія протягом століть змогла охопити такі далекі та різноманітні землі, свідчить про дивовижну здатність ваших предків визнати визначні якості народів, що населяли її величезну територію, та поставити ці якості на службу спільному розвитку. Ця модель має бути оцінена та запропонована заново в наші дні. Нехай дасть Небо, щоб сьогодні на цій землі, спустошеній незліченними конфліктами, відповідно до міжнародних законів було відновлено умови того, що колись було pax mongolica, а саме відсутність конфліктів. Як говориться в одному з ваших прислів'їв, "хмари йдуть, а небо залишається"», - сказав він.

Наприкінці серпня Франциск, звертаючись до католицької молоді Росії, подякував їм за «їхній спосіб бути росіянами» та закликав «цінувати свою імперську спадщину», включно з політикою Пєтра Першого та Єкатєріни Другої, що в Україні розцінили як підтримку понтифіком загарбницьких дій російської армії.

За словами голови Держслужби України з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського, Франциск потім пошкодував про свої слова.

«Мені також відомо, що Папа вважав, що ось ця Єкатєріна і ось цей Пьотр – це на загальному тлі російської історії кривавої – справді європейці, які намагалися наблизити Росію до Європи. І тому він говорив про спадщину», – пояснив Єленський.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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