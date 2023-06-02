В Криму мінують територію хімзаводу «Кримський Титан» – Прокудін

Можливий вибух може призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Арм’янську тимчасово окупованого Криму, заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін із посиланням на дані сил супротиву на тимчасово окупованому півострові, інформує ZN.ua .

Зокрема окупанти завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію.

«Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тон отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор», - зазначив керівник ОВА.

Він зазначив, що українські сили в міру можливостей здійснюють постійний моніторинг ситуації та готові оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути.

Завод «Кримський титан» виробляє діоксид титану. 100 % акцій належить компанії належить холдингу українського олігарха Дмитра Фірташа.

Про те, що росіяни мінують його територію, два дні тому заявляв також партизанський рух «Атеш».