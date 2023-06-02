В Криму мінують територію хімзаводу «Кримський Титан» – Прокудін
Можливий вибух може призвести до масштабної екологічної катастрофи.
Росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Арм’янську тимчасово окупованого Криму, заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін із посиланням на дані сил супротиву на тимчасово окупованому півострові, інформує
Зокрема окупанти завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію.
«Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тон отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор», - зазначив керівник ОВА.
Він зазначив, що українські сили в міру можливостей здійснюють постійний моніторинг ситуації та готові оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути.
Завод «Кримський титан» виробляє діоксид титану. 100 % акцій належить компанії належить холдингу українського олігарха Дмитра Фірташа.
Про те, що росіяни мінують його територію, два дні тому заявляв також партизанський рух «Атеш».