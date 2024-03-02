Буданов: Росіяни хочуть змусити нас визнати захоплену ними територію, але цього не станеться

Глава розвідки підтвердив, що росіяни отримали доступ до таємних планів України стосовно минулорічного контрнаступу.

Буданов: Росіяни хочуть змусити нас визнати захоплену ними територію, але цього не станеться
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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що росіяни не зможуть змусити Київ до визнання захопленої ними території. Про це повідомляє CBC News, інформує ZN.ua.

"Росіяни були б дуже раді заморозити все так, як є зараз, змусивши нас визнати захоплену ними територію. У цьому разі вони б святкували перемогу. Цього ніколи не трапиться", – зазначив глава ГУР.

За його словами, Росія отримала доступ до таємних планів України стосовно контрнаступу.

Я не скажу більше за Президента. Ми отримали, скажімо, інформацію, докази, що плани стали відомими РФ. Це - серйозна проблема, і ми вживаємо певних дій", – сказав Буданов.

Водночас глава розвідки переконаний, що безпілотники, хоч би якими ефективними вони були, не спроможні повністю замінити людей на полі бою.

"Дрони ніколи не замінять сухопутні сили. Вони лише є способом їх підтримки. За допомогою дронів можна завдати втрат ворогу, але поки, як у Середньовіччя, військові не прийдуть і не встановлять прапор, нічого не зміниться", – додав він.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що програма-максимум для України у війні проти РФ – це розвал країни-терористки, інакше "ранок 24 лютого 2022 року" повторюватиметься регулярно.

За його словами, напади продовжуватимуться, адже саме існування української нації та української держави вже майже 400 років "стоїть поперек горла російському диктатору та його холопам".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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