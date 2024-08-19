Росіяни зробили понтонну переправу через Сейм - її сфотографували із супутника

Після серії підривів Збройними силами України мосту через річку Сейм поблизу населеного пункту Глушкове у Курській області РФ росіяни спорудили понтонну переправу, інформує Апостроф.

Про це свідчить супутниковий знімок, який опублікувала російська служба "Радио Свобода".

На фото добре помітна понтонна переправа через річку. Її спорудили росіяни у період між 15 і 16 серпня на схід від села Глушкове.

Як відомо, 16 серпня повідомлялося, що ЗСУ кілька разів вдарили по мосту, який російська армія використовувала для доставки зброї та продуктів військовим у Глушківському районі.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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