Росіяни зробили понтонну переправу через Сейм - її сфотографували із супутника

Після серії підривів Збройними силами України мосту через річку Сейм поблизу населеного пункту Глушкове у Курській області РФ росіяни спорудили понтонну переправу, інформує Апостроф .

Про це свідчить супутниковий знімок, який опублікувала російська служба "Радио Свобода".

На фото добре помітна понтонна переправа через річку. Її спорудили росіяни у період між 15 і 16 серпня на схід від села Глушкове.

Як відомо, 16 серпня повідомлялося, що ЗСУ кілька разів вдарили по мосту, який російська армія використовувала для доставки зброї та продуктів військовим у Глушківському районі.