Росіяни бояться нових проривів: Портников вказав на нюанс російського "режиму КТО"

В Кремлі вирішили запровадити режим контртерористичної операції не тільки в Курській області, а ще й в сусідніх, тому що бояться нових проривів кордону.

Про це заявив журналіст Віталій Портников у своєму блозі на YouTube, інформує Апостроф.

За його словами, ще одну успішну сухопутну операцію Сил оборони України на території країни-агресора самі ворожі пропагандисти розцінюють як щось катастрофічне для путінського режиму.

"Російські пропагандисти стверджують, що новий прорив став би справжньою катастрофою для російського політичного керівництва і воєнного командування, тому що було б створено ще один фронт біля кордонів. Ми не можемо знати чи відбудеться новий масштабний прорив, але сам привід такого прориву примушує російське військове командування готуватися до нових випробувань. Тому на території Білгородської області запроваджено разом із Курською режим контртерористичної операції", - пояснив він.

Фото: соцмережі

Журналіст зазначив, що українське військово-політичне керівництво могло б скористатися такою тривогою в керівництві РФ і зберігати напругу на кордонах.

"Вони очікують нових проблем у зв'язку з тим, що перший удар пропустили. Це як на боксерському рингу – пропускаєш перший удар, до якого був неготовий, і починаєш очікувати від суперника нових ударів, навіть попри те, що в його арсеналі на цей момент їх немає. Російське командування боїться нових проривів, а українське може скористатися цим", - каже Віталій Портников.


Дмитро Яковенко, Апостроф





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