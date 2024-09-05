Нових офіційних очільників отримали Міністерства спорту та культури

Український парламент 5 вересня в рамках кадрових ротацій призначив ще двох офіційних керівників урядових відомств. Йдеться про Міністерство молоді та спорту та Міністерство культури, інформує Апостроф .

Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Зокрема, Матвій Бідний офіційно обійняв посаду міністра молоді та спорту України. Його кандидатуру підтримали 239 голосами. До цього він був в статусі виконувача обов'язків.

Також Верховна Рада міністром культури призначила дипломата Миколу Точицького. За нього проголосували 252 народні депутати.

Примітно те, що у відомстві змінили назву на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

З квітня поточного року Точицький був заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.