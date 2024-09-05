Нових офіційних очільників отримали Міністерства спорту та культури
Український парламент 5 вересня в рамках кадрових ротацій призначив ще двох офіційних керівників урядових відомств. Йдеться про Міністерство молоді та спорту та Міністерство культури, інформує
Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Зокрема, Матвій Бідний офіційно обійняв посаду міністра молоді та спорту України. Його кандидатуру підтримали 239 голосами. До цього він був в статусі виконувача обов'язків.
Також Верховна Рада міністром культури призначила дипломата Миколу Точицького. За нього проголосували 252 народні депутати.
Примітно те, що у відомстві змінили назву на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
З квітня поточного року Точицький був заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.