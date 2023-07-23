Росіяни в Часовому Яру знищили Палац культури. Разом з ним запас гуманітарки та медобладнання
Через обстріли рятувальники не змогли загасити будівлю, яку використовували як гуманітарний штаб.
Зранку росіяни обстріляли касетними боєприпасами Часів Яр на Донеччині,
«Зчинилася пожежа. Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки рашисти не припиняли стріляти», – зазначив Кириленко.
Він додав, що будівля згоріла. Тим самим ворог знищив запас гуманітарної допомоги та медичне обладнання, які тримали в Палаці культури. З гуманітарки там зберігали харчові набори та побутову хімію.
«На щастя, обійшлося без жертв. Рашистські війська вкотре довели, що нехтують правилами ведення війни і намагаються нанести максимальної шкоди передусім - цивільним», – підсумував Кириленко.