В Раді пропонують звільнити міністра спорту

Підставою депутати вважають історію навколо шаблістки Ольги Харлан.

У Верховній Раді України зареєстрували постанову щодо звільнення Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України. Подання до парламенту подали депутати із фракції «Європейська солідарність», інформує ZN.ua .

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Проєкт постанови № 9541 було зареєстровано в парламенті 28 липня. На разі на сайті парламенту немає ані тексту постанови, ані пояснюючої записки, яка аргументує таке подання.

Водночас авторами ініціативи є представники фракції «Європейська солідарність», як от Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Софія Федина, Марія Іонова, Володимир В'ятрович та інші.

Депутатка Ірина Геращенко зазначила у своєму Telegram, що ініціатива пов’язана із ситуацією, що склалась навколо української шаблістки Ольги Харлан, яка під час змагань на чемпіонаті світу відмовилася тиснути руку росіянці Анні Смірновій, яку перемогла у поєдинку. Після цього українську спортсменку дискваліфікували. Щоправда після протесту України FIE скасувала відсторонення Харлан від командного ЧС, а Міжнародний олімпійський комітет надав українці путівку на Олімпіаду-2024.

«Підтримка Ольги Харлан і українського спорту має бути не в пафосних словах, а справах. Маємо імпотентне міністерство, яке самоусунулося в питаннях захисту українського спорту. «Європейська Солідарність» реєструє постанову про відставку міністра спорту Гутцайта», - аргументувала відставку міністра Геращенко.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі 30 липня вийшла у півфінал чемпіонату світу в Мілані. У чвертьфіналі Україна здолала команду США — 45:44. Остаточну перемогу українській команді принесла саме Ольга Харлан.

Зазначимо, що окрім того, що Вадим Гутцайт є міністром молоді та спорту України, він з листопада є президентом Національного олімпійського комітету України.