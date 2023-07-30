В Раді пропонують звільнити міністра спорту
Підставою депутати вважають історію навколо шаблістки Ольги Харлан.
У Верховній Раді України зареєстрували постанову щодо звільнення Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України. Подання до парламенту подали депутати із фракції «Європейська солідарність», інформує
Проєкт постанови №
Водночас авторами ініціативи є представники фракції «Європейська солідарність», як от Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Софія Федина, Марія Іонова, Володимир В'ятрович та інші.
Депутатка Ірина Геращенко
«Підтримка Ольги Харлан і українського спорту має бути не в пафосних словах, а справах. Маємо імпотентне міністерство, яке самоусунулося в питаннях захисту українського спорту. «Європейська Солідарність» реєструє постанову про відставку міністра спорту Гутцайта», - аргументувала відставку міністра Геращенко.
Жіноча збірна України з фехтування на шаблі 30 липня вийшла у півфінал чемпіонату світу в Мілані. У чвертьфіналі Україна здолала команду США — 45:44. Остаточну перемогу українській команді принесла саме Ольга Харлан.
Зазначимо, що окрім того, що Вадим Гутцайт є міністром молоді та спорту України, він з листопада є президентом Національного олімпійського комітету України.