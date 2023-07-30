В Раді пропонують звільнити міністра спорту

Підставою депутати вважають історію навколо шаблістки Ольги Харлан.

У Верховній Раді України зареєстрували постанову щодо звільнення Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України. Подання до парламенту подали депутати із фракції «Європейська солідарність», інформує ZN.ua.

В Раді пропонують звільнити міністра спорту
© НОК України

Проєкт постанови №9541 було зареєстровано в парламенті 28 липня. На разі на сайті парламенту немає ані тексту постанови, ані пояснюючої записки, яка аргументує таке подання.

Водночас авторами ініціативи є представники фракції «Європейська солідарність», як от Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Софія Федина, Марія Іонова, Володимир В'ятрович та інші.

Депутатка Ірина Геращенко зазначила у своєму Telegram, що ініціатива пов’язана із ситуацією, що склалась навколо української шаблістки Ольги Харлан, яка під час змагань на чемпіонаті світу відмовилася тиснути руку росіянці Анні Смірновій, яку перемогла у поєдинку. Після цього українську спортсменку дискваліфікували. Щоправда після протесту України FIE скасувала відсторонення Харлан від командного ЧС, а Міжнародний олімпійський комітет надав українці путівку на Олімпіаду-2024.

«Підтримка Ольги Харлан і українського спорту має бути не в пафосних словах, а справах. Маємо імпотентне міністерство, яке самоусунулося в питаннях захисту українського спорту. «Європейська Солідарність» реєструє постанову про відставку міністра спорту Гутцайта», - аргументувала відставку міністра Геращенко.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі 30 липня вийшла у півфінал чемпіонату світу в Мілані. У чвертьфіналі Україна здолала команду США — 45:44. Остаточну перемогу українській команді принесла саме Ольга Харлан.

Зазначимо, що окрім того, що Вадим Гутцайт є міністром молоді та спорту України, він з листопада є президентом Національного олімпійського комітету України.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООНТеракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООН
Безкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – BloombergБезкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – Bloomberg
Байден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуютьсяБайден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуються
Війська РФ намагаються обійти Авдіївку й взяти її в оточення: картаВійська РФ намагаються обійти Авдіївку й взяти її в оточення: карта
Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступуПосол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу
Блок рекламы


Похожие новости
Голові Державної судової адміністрації повідомили про підозру в корупціїГолові Державної судової адміністрації повідомили про підозру в корупції
Рабіновичу повідомили про підозру у держзрадіРабіновичу повідомили про підозру у держзраді
Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"
Пентагон зафіксував декілька фактів крадіжок американської зброї в Україні: що саме вкрали і чи вдалося повернутиПентагон зафіксував декілька фактів крадіжок американської зброї в Україні: що саме вкрали і чи вдалося повернути
До Києва приїхала адміністраторка USAID Саманта ПауерДо Києва приїхала адміністраторка USAID Саманта Пауер
Загарбники залучають молодь до роботи в окупаційних “адміністраціях” — ЦНСЗагарбники залучають молодь до роботи в окупаційних “адміністраціях” — ЦНС
Бен Воллес може залишити посаду міністра оборони БританіїБен Воллес може залишити посаду міністра оборони Британії
"Мене ніхто не зупинить!", — Залужний розповів про плани звільнити Крим"Мене ніхто не зупинить!", — Залужний розповів про плани звільнити Крим
В Раді хочуть декриміналізувати сотні корупційних злочинів. Під загрозою закриття справи Роттердам+, Укрнафти та НасіроваВ Раді хочуть декриміналізувати сотні корупційних злочинів. Під загрозою закриття справи Роттердам+, Укрнафти та Насірова
Росіяни на окупованих територіях обіцяють підліткам гроші за отримання паспорту РФ – ЦНСРосіяни на окупованих територіях обіцяють підліткам гроші за отримання паспорту РФ – ЦНС
Последние новости
Подгружаем последние новости