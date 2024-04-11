ВАКС конфіскував все майно, яке було записано на ексміністра Табачника та його матір

Зокрема, мова йде про нерухомість та кошти на банківському рахунку.

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Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника. Його підозрюють у державній зраді та пособництві державі-агресору, інформує Центр протидії корупції у Telegram, інформує ZN.ua .

У колишнього міністра конфіскували все майно, яке було записано на нього, або яке він записав на матір. Йдеться про:

право вимоги до одного із банків на 191 тисячу гривень;

майже 144 тисяч доларів на рахунку в банку;

право на компенсацію 40,6 мільйонів гривень;

п’ять земельних ділянок в елітному Козині;

половину квартири на Ярвалу у Києві;

будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 квадрати.