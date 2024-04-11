ВАКС конфіскував все майно, яке було записано на ексміністра Табачника та його матір
Зокрема, мова йде про нерухомість та кошти на банківському рахунку.
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника. Його підозрюють у державній зраді та пособництві державі-агресору, інформує Центр протидії корупції у
У колишнього міністра конфіскували все майно, яке було записано на нього, або яке він записав на матір. Йдеться про:
- право вимоги до одного із банків на 191 тисячу гривень;
- майже 144 тисяч доларів на рахунку в банку;
- право на компенсацію 40,6 мільйонів гривень;
- п’ять земельних ділянок в елітному Козині;
- половину квартири на Ярвалу у Києві;
- будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 квадрати.
У січні 2023 року суд, за ініціативою Служби безпеки України, арештував майно Табачника на суму понад два мільйони доларів – нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті. У травні СБУ оголосила нову підозру колишньому міністру освіти – у співпраці з ФСБ РФ та причетності до грабунків на окупованих територіях Запорізької області.