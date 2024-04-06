Міністр фінансів США попереджає Китай про "значні наслідки", якщо його компанії підтримають війну Росії в Україні — FT

Джанет Єллен передала послання віце-прем'єру Державної ради Китаю Хе Ліфену під час зустрічей у Гуанчжоу.

Міністр фінансів США попереджає Китай про
© EPA-EFE/SHAWN THEW

США попередили про "значні наслідки", якщо китайські компанії нададуть підтримку Росії у війні проти України в одному з найрізкіших послань, які вони коли-небудь надсилали Пекіну. Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів США, зробленій за підсумками переговорів у Гуанчжоу 5 та 6 квітня, пише Financial Times, інформує ZN.ua.

"Міністр Єллен підкреслила, що компанії, в тому числі в КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку війні Росії проти України й що це матиме значні наслідки", — зазначено в заяві Міністерства фінансів США.

Попередження Єллен пролунало після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив міністрам закордонних справ ЄС і НАТО, що Пекін допомагає Москві "в масштабах, що викликають занепокоєння", і надає "інструменти, ресурси й технічну експертизу", згідно зі словами трьох осіб, знайомих з перебігом переговорів.

Здатність Росії різко збільшити виробництво зброї, зокрема артилерійських снарядів, ракет і безпілотників-камікадзе, лякає західні столиці, які намагаються збільшити власне оборонне виробництво, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії. Торгівля Китаю з Росією з 2020 року зросла більш ніж удвічі — зі 108 млрд доларів до 240 млрд доларів минулого року, а бізнесмени почали перетинати їхній спільний кордон, щоб вивчити можливості, які з'явилися після західних санкцій.

Пекін стверджує, що не надає підтримки Росії й що саме Захід "підливає масла у вогонь" конфлікту. Але США та їхні союзники звинувачують Китай у наданні мовчазної підтримки, оскільки Сі Цзіньпін і китайські міністри зустрічалися з російськими колегами десятки разів після початку повномасштабного вторгнення.


Єва Федорів, ZN.ua





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