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2023-10-26
Росіяни збили ATACMS, яких не було - ISW
Також немає підтверджених перехоплень Storm Shadow та HIMARS.
Міноборони Росії заявило 25 жовтня, що російські системи ППО збили дві ракети ATACMS минулої доби, інформує
© Lockheed Martin
При цьому Інститут вивчення війни ISW
В ISW кажуть, що російські офіційні особи раніше заявляли, що російські системи ППО можуть перехоплювати ракети HIMARS і ракети Storm Shadow невдовзі після їхнього постачання Україні. Однак ISW ще не спостерігала візуального підтвердження того, що російські сили перехоплюють ракети хоча б однієї із цих систем.
Іван Шевчук, ZN.ua