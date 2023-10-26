Росіяни збили ATACMS, яких не було - ISW

Також немає підтверджених перехоплень Storm Shadow та HIMARS.

Міноборони Росії заявило 25 жовтня, що російські системи ППО збили дві ракети ATACMS минулої доби, інформує ZN.ua .

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При цьому Інститут вивчення війни ISW зазначив у своєму черговому звіті, що після удару ATACMS 17 жовтня по російському летовищу в окупованому Бердянську Запорізької області не було жодних повідомлень про застосування таких ракет збройними силами України.

В ISW кажуть, що російські офіційні особи раніше заявляли, що російські системи ППО можуть перехоплювати ракети HIMARS і ракети Storm Shadow невдовзі після їхнього постачання Україні. Однак ISW ще не спостерігала візуального підтвердження того, що російські сили перехоплюють ракети хоча б однієї із цих систем.