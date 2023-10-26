Росіяни збили ATACMS, яких не було - ISW

Також немає підтверджених перехоплень Storm Shadow та HIMARS.

Міноборони Росії заявило 25 жовтня, що російські системи ППО збили дві ракети ATACMS минулої доби, інформує ZN.ua.

Росіяни збили ATACMS, яких не було - ISW
© Lockheed Martin

При цьому Інститут вивчення війни ISW зазначив у своєму черговому звіті, що після удару ATACMS 17 жовтня по російському летовищу в окупованому Бердянську Запорізької області не було жодних повідомлень про застосування таких ракет збройними силами України.

В ISW кажуть, що російські офіційні особи раніше заявляли, що російські системи ППО можуть перехоплювати ракети HIMARS і ракети Storm Shadow невдовзі після їхнього постачання Україні. Однак ISW ще не спостерігала візуального підтвердження того, що російські сили перехоплюють ракети хоча б однієї із цих систем.


Іван Шевчук, ZN.ua





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