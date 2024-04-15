Росіяни ще більше просунулися у Часовому Ярі – чи є добрі новини на цій ділянці фронту: карта
Біля Ступочок агресори не мали нових успіхів.
На східних околицях Часового Яру росіяни просунулися ще на 300 метрів, ситуація навколо міста погіршується. Про це
Він каже, що на бахмутському напрямку загарбники також мали успіхи у Калинівці та Іванівському.
Просування ворога біля Часового Яру зафіксував і український інформаційний ресурс DeepState, котрий близько опівночі оновив свою інтерактивну карту.
Богдан Мирошников вважає, що в районі Часового Яру «все поступово йде до відходу за канал». Втім на цій ділянці фронту оглядач зауважив і один позитивний момент. Він каже, що в бік Ступочок агресори не мали нових успіхів, «що однозначно плюс, адже це їх основний напрямок удару».