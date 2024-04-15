Росіяни ще більше просунулися у Часовому Ярі – чи є добрі новини на цій ділянці фронту: карта

Біля Ступочок агресори не мали нових успіхів.

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На східних околицях Часового Яру росіяни просунулися ще на 300 метрів, ситуація навколо міста погіршується. Про це повідомив у Telegram український військовий журналіст Богдан Мирошников, інформує ZN.ua .

Він каже, що на бахмутському напрямку загарбники також мали успіхи у Калинівці та Іванівському.

Просування ворога біля Часового Яру зафіксував і український інформаційний ресурс DeepState, котрий близько опівночі оновив свою інтерактивну карту.

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Богдан Мирошников вважає, що в районі Часового Яру «все поступово йде до відходу за канал». Втім на цій ділянці фронту оглядач зауважив і один позитивний момент. Він каже, що в бік Ступочок агресори не мали нових успіхів, «що однозначно плюс, адже це їх основний напрямок удару».