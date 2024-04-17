Росіяни ніколи не підуть з Донбасу та не повернуть Україні Крим – Фіцо

"Україна не має військового потенціалу та військової сили у протистоянні з РФ".

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у межах виступу перед членами комітету з європейських справ заявив, що Росія ніколи не поверне Україні анексований Крим, а також не піде з Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє ?TK, інформує ZN.ua .

"З точки зору міжнародного права кожен із нас визнає територіальну цілісність іншої країни, суверенітет, непорушність кордонів. Це хороша теорія міжнародного права. Але я кажу, що росіяни ніколи не повернуть Крим, росіяни ніколи не підуть із Донбасу і Луганська", – зазначив Фіцо.

Глава словацького уряду вже давно критикує стратегію західних країн щодо України, яка понад два роки захищається від російського вторгнення.

"У неї немає військового рішення та ніколи не буде. Буде лише на 100 тисяч більше загиблих з одного боку та з іншого. Єдине, що може допомогти, це якщо втрутиться НАТО, а це Третя світова війна", – сказав політик.

Прем’єр знову висловився за припинення військових дій в Україні. Фіцо також згадав про можливість того, що учасники переговорів можуть потім запропонувати, наприклад, введення особливого статусу для контрольованих Росією східноукраїнських регіонів, а пізніше може бути проведений референдум щодо їхнього майбутнього.

"Можна малювати повітряні замки, але росіяни не підуть, це їхнє", – додав він.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловлював стурбованість тим, що членство України в НАТО може спровокувати глобальний конфлікт, підкресливши своє бажання проводити комплексну зовнішню політику.