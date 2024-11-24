В окупованому Криму викрали журналістку Едіє Муслімову

У тимчасово окупованому Криму зникла засновниця та головна редакторка дитячого журналу Arman??k Едіє Муслімова.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці написала правозахисниця Лутфіє Зудієва, повідомляє "Кримський вітер".

"Із власних джерел стало відомо, що Едіє Муслімову посадили в білу ГАЗель троє чоловіків. Це сталося вчора, 21 листопада, біля машини, яка припаркована біля будинку", - зазначила Зудієва, інформує Апостроф .

Тим часом спільноті кримських татар вдалося отримати підтвердження, що Муслімову викрали представники ФСБ. Відучора редакторка знаходиться в будівлі ФСБ в Криму.

"Маємо підтвердження з Криму - Едіє Муслімову вчора насильно посадили в машину та вивезли у невідомому напрямку карателі з російського ФСБ. Про її статус нам невідомо, але з досвіду попередніх сотень подібних затримань з іншими кримськими татарами, не виключено, що з моменту затримання і до пред'явлення офіційної підозри, а пройшла майже доба, Едіє Муслімова зазнає тиску з метою змусити її визнати ті звинувачення, які вигадані карателями", - прокоментував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Редакторка журналу 61-річна Едіє Муслімова перестала виходити на зв’язок з четверга, 21 листопада. Нині особистий, і робочий телефон журналістки вимкнені, а автівка досі стоїть біля будинку. Родичі звернулися із заявою до російської поліції та розпочали пошуки, повідомила її племінниця Ельзара Муслімова.