Маск говорив з послом РФ перед тим, як зірвав українську операцію в Криму – Politico

Українська сторона тоді просила повернути зв'язок, але бізнесмен казав, що Київ "накликає на себе стратегічну поразку".

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Американський бізнесмен і засновник компаній SpaceX Ілон Маск казав, нібито не вимикав зв’язок від Starlink, а просто відмовився вмикати його, щоб перешкодити українській операції на узбережжі тимчасово окупованого Росією Криму минулого року. Однак уривок із майбутньої біографії мільярдера, адаптованої Волтером Айзексоном, свідчить, що все відбулося по-іншому, пише Politico , інформує ZN.ua .

Згідно з текстом, Маск запанікував, коли дізнався, що Україна планує атакувати російський військово-морський флот у Севастополі на кримському узбережжі шістьма дронами, начиненими вибухівкою, за допомогою зв’язку супутників Starlink.

Бізнесмен вирішив обговорити питання з послом РФ у США Анатолієм Антоновим, який нібито сказав, що атака по Криму призведе до ядерної відповіді. Після цього мільярдер таємно наказав своїм інженерам вимкнути супутникове покриття в радіусі 100 кілометрів від узбережжя півострова, щоб зірвати наміри наших військ.

Після цього дрони втратили зв’язок і "без шкоди викинулися на берег". На тлі проблем українські посадовці миттєво зателефонували Маску з проханням повернути зв’язок, але той стверджував, що Україна "заходить надто далеко і накликає на себе стратегічну поразку", і відмовлявся використовувати свою компанію в наступальних цілях.

Як зазначається, це стало початком охолодження відносин між українськими стороною та підприємцем. Коли наша держава перейшла в наступ Маск також став обмежувати використання Starlink на тимчасово окупованих територіях і пригрозив припинити фінансову підтримку сервісу, прагнучи попередити світову війну.