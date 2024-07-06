Партизани зафіксували нарощення російських укріплень в Криму
Партизанський рух "АТЕШ" у тимчасово окупованому Криму почав фіксувати посилення будівельних робіт, спрямовані на зміцнення оборони росіян уздовж узбережжя.
Про це "АТЕШ" повідомили у своєму Telegram-каналі.
"Поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантній операції ЗСУ немає, кількість оборонних недоспоруд уздовж берегової лінії зростає щодня", - повідомляє "АТЕШ", інформує
У тимчасово окупованих Ялті та Євпаторії окупаційні війська залучили приватних підрядників до облаштування оборонних позицій.
За даними партизанського руху, серед військових РФ ходять чутки, що українська армія формує "ударний кулак" з метою прорватися на півострів восени та перерізати сухопутний шлях до Криму в Херсонській області.