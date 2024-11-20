Закриває ключові об'єкти в Севастополі: партизани виявили систему "Панцир С-1"

Партизанський рух "АТЕШ" розвідав локацію російського ракетно-гарматного комплексу "Панцир С-1", що закриває ключові об'єкти в окупованому Севастополі, інформує Апостроф .

Про це повідомляє рух "АТЕШ" у Telegram.

Там розповіли, що агенти руху здійснили розвідку Камишевої та Козачої бухти. У результаті вдалося виявити точки спостереження та вогневі позиції для боротьби з безпілотниками.

"Поблизу школи водолазів Чорноморського флоту РФ виявлено систему ППО Панцир С-1", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, виявлена система ППО захищає такі об'єкти: нафтобазу, режимний об'єкт Міністерства оборони РФ для тренування бойових дельфінів, школу водолазів, тренувальну базу, склади з боєприпасами та логістичні склади 810-ї бригади морської піхоти, танковий полігон та аеродром.

"Аналізуючи важливість цих об'єктів, можна зробити висновки про стратегічне значення таких систем протиповітряної оборони. Виявлення та виведення їх з ладу можуть істотно змінити перебіг військових операцій", - додали в "АТЕШ".

Раніше ми писали, партизани помітили, що окупанти посилено окопуються вздовж узбережжя окупованої Євпаторії.