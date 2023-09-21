Уночі сталася перша за останні пів року атака на енергосистему України — "Укренерго"

Зараз відбувається заживлення мереж, які було пошкоджено.

Цієї ночі сталася перша за останні пів року масована атака РФ на енергетичну інфраструктуру України. У пресслужбі "Укренерго" повідомили, що висновки робити поки ще зарано, хоча одразу після відбоїв почалися аварійні роботи, інформує ZN.ua.

Уночі сталася перша за останні пів року атака на енергосистему України —
© Pixabay

"Сьогодні вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень об’єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях, - йдеться в повідомленні. - Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях".

В "Укренерго" запевняють, що станом на зараз роботу магістральних мереж відновлено в усіх регіонах.Відбувається заживлення.

Нагадаємо, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що під час нічної атаки росіяни влучили в готель у місті. Рятувальна операція там триватиме до кінця дня. Наразі відомо про 10 травмованих, під завалами можуть залишатися ще понад 20 людей.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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