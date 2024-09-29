Звільнено командира бригади "Чорні запорожці", яка з останніх сил тримає Вугледар

Командира 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка зараз тримає оборону Вугледару, полковника Івана Вінніка звільнено з посади.

На своїй сторінці у Facebook він подякував побратимам після звільнення з посади.

"Панове офіцери, сержанти, солдати! Від літа 2022 до сьогодні — я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда.

Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную!

Для мене честь бути частиною "Чорних Запорожців", і той зв’язок, який утворився між нами, залишиться назавжди.

Вчіться. Боріться. Не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої Перемоги", - написав Віннік.

Як повідомили в ОК "Північ" Віннік призначений на вищу посаду з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду.

"Полковник Віннік – приклад справжнього та чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира.Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни", - так характеризували Вінніка в ОК "Північ".

Наразі ситуація в Вугледарі критична, за прогнозами військових аналітиків втрата міста є питанням кількох тижнів або днів. Оборону міста тримають бійці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.


Олена Токмач, Апостроф





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