Україна скоро отримає дрони із далекобійністю 2000 км – BILD

Такі БПЛА зможуть досягати цілей на Уралі чи в Заполяр'ї.

Україна скоро отримає дрони із далекобійністю 2000 км – BILD
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Україна ще цього року зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше, стверджує німецьке видання BILD, інформує ZN.ua.

За словами журналістів, такі БПЛА мають компенсувати Україні дефіцит ракет середньої та великої дальності.

«Ракети залишилися у минулому. Дрони — це майбутнє», — заявило джерело BILD.

За словами співрозмовника видання до кінця року відразу десять виробників почнуть поставки Збройним силам України дронів з далекобійністю до 2500 км. А київське КБ «Луч» розробило безпілотник «Сокіл-3000», який може пролетіти до 3300 км.

За розрахунками BILD, нова українська зброя зможе атакувати цілі, на приклад, у Мурманській області, де розташовано близько 80 військових баз. В тому числі військовий аеродром «Оленья», де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну.

Нагадаємо, 2 квітня дрони ЗСУ вперше атакували завод із збору БПЛА «Шахед» у Татарстані, що за 1200 кілометрів від лінії фронту. Для одного із ударів використовувався український дрон UJ-22. Раніше вважалося, що його далекобійність складає 800 км.


Ірина Знась, ZN.ua





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