В Росії дрони атакували черговий НПЗ, спалахнула пожежа

В ніч на неділю, 27 жовтня, територію РФ атакували десятки українських дронів. Один з них дістався Тамбовської області, де внаслідок атаки спалахнула пожежа неподалік нафтопереробного заводу.

Про це повідомляють російські пабліки, інформує Апостроф.

Росіяни у мережі повідомляли про пожежу у районі села Новонікольське. Пожежа виникла на диспетчерській станції Транснефть-Дружба в селі Новонікольське, де розташований Мічурінський НПЗ.

"Сьогодні о 00.40 стався приліт БПЛА у Мічуринському муніципальному окрузі. Відомо про 11 безпілотників. Одиничне займання внаслідок "хлопка" оперативно ліквідовано силами ГУ МНС Росії по Тамбовській області. Постраждалих немає", - відзвітував губернатор російського регіону Максим Єгоров.

Тим часом в міноборони РФ кажуть, що цієї ночі 18 дронів було перехоплено над Тамбовською областю, 16 - над Білгородщиною, по чотири - над Брянською, Липецькою та Орловською областями.

Ще три дрони начебто збили над Воронезькою областю, один - над Курщиною та ще один - над акваторією Азовського моря.


Олена Токмач, Апостроф





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