Окупанти поскаржилися, що ЗСУ стали ефективно нищити російські дрони-розвідники

Російські воєнкори скаржаться на те, що українські військові стали активно ліквідовувати розвідувальні дрони армії РФ за допомогою fpv-дронів.

Своїми спостереженнями поділився український журналіст Денис Казанський, інформує Апостроф.

Він опублікував кілька скриншотів з російського пропагандистського каналу. У повідомленні один з воєнкорів РФ скаржиться на те, що Україна збільшує свої потужності для знищення розвідувальних БПЛА російських окупантів. Разом з тим, як Україна нарощує свій потенціал, росіяни, за словами цього Z-воєнкора, сильно відстають.

Казанський лаконічно підсумував повідомлення цього російського воєнкора:

"Окупанти скаржаться, що ЗСУ навчилися ефективно знищувати російські дрони-розвідники за допомогою fpv-дронів. Воєнкор Живов пише, що раніше безпілотник міг працювати кілька місяців, тепер же збивається швидко і дешево. Більше не потрібно витрачати зенітні ракети".


Любов Боровик, Апостроф





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Окупанти поскаржилися, що ЗСУ стали ефективно нищити російські дрони-розвідникиОкупанти поскаржилися, що ЗСУ стали ефективно нищити російські дрони-розвідники
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