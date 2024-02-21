Російські війська посилили наступ у напрямку Роботиного — британська розвідка

Окупанти прагнуть розтягнути українські сили.

Російські війська посилили наступ у напрямку Роботиного — британська розвідка
© Міноборони РФ

Російські Сухопутні війська продовжили і, швидще за все, посилили свої наземні атаки в напрямку Роботине Запорізької області, яке українські військові звільнили під час контрнаступу влітку 2023 року, інформує британська розвідка в соцмережі Х, інформує ZN.ua.

Повітряно-десантні війська та російська 58-ма загальновійськова армія, що діяли у районі Роботиного, зазнали значних втрат під час контрнаступу ЗСУ.

Однак зниження темпів бойових дій і продовження зусиль Росії із поповнення сил, ймовірно, дозволило військам РФ на цьому напрямку відновити свої сили.

"Протягом останнього тижня російські війська посилили атаки на кількох ділянках лінії фронту, ймовірно, з метою розтягнути українські сили", - йдеться в повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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